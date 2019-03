publié le 29/11/2018 à 08:37

Au même titre que les smartphones, les casques audio et les écouteurs figurent parmi les cadeaux technologiques que l'on retrouve le plus souvent au pied du sapin de Noël. Compagnons du quotidien, ils s'utilisent chez soi pour regarder la télévision, pour faire le vide au bureau, pour téléphoner en mode mains-libres ou pour écouter de la musique dans la rue, dans les transports ou à la salle de sport. Mais il peut-être difficile de s'y retrouver entre les nombreuses références qui peuplent le marché.



Au-delà de la stricte qualité phonique, de nombreux critères rentrent en considération au moment de choisir un modèle. Le design est important car le casque audio est devenu un véritable accessoire de mode. Le confort l'est tout autant si vous comptez l'utiliser pendant de longues périodes ininterrompues. Certaines personnes ne supportent pas les écouteurs dans les oreilles. D'autres sont vite gênées par la lourdeur d'un casque audio. Mieux vaut les essayer en boutique ou se renseigner sur les préférences de ses proches en amont.

Les casques et écouteurs sont désormais séparés en deux grandes familles, filaires ou Bluetooth. Ces derniers offrent un plus grand confort d'utilisation mais ils ont besoin d'être rechargés, l'autonomie est donc un critère primordial, d'autant qu'elle peut varier du simple au triple selon les modèles. La force du signal l'est également, sous peine de s'exposer à des déconnexions intempestives.

Enfin, plus l'on progresse dans les prix, plus les casques sont bardés de technologie. De plus en plus de références proposent des assistants personnels pour piloter tout un lot de services via Google Assistant ou Siri. Les modèles les plus chers proposent des dispositifs de réduction de bruit active plus ou moins aboutis pour s'isoler du monde extérieur.

Les petits prix

Jabra Move (49 euros)

Le Move de Jabra est un casque référence à moins de 50 euros Crédit : Jabra

Disponible en version filaire ou Bluetooth, ce casque confortable au design passe-partout délivre un son équilibré. La connexion Bluetooth est fiable et sans latence et son tissu résiste bien aux impuretés. Son autonomie est un peu légère (8 heures) et les fonctions mains libres peu intuitives. Mais difficile de faire mieux à ce niveau de prix.



JBL Tune 500 BT (49 euros)

Le JBL Tune 500 Bt est l'une des meilleures références à moins de 100 euros Crédit : JBL

Ce casque supra-auriculaire de la filiale de Harman propose un design moderne et léger et un son de grande qualité pour leur prix grâce à des haut-parleurs dynamiques qui bénéficient du traitement du son Pure Bass de la marque. Sans-fil, il offre une dizaine d'heures d'autonomie et se recharge en deux heures environ.

Les bons rapports qualité-prix

Marshall Major III Bluetooth (109 euros)

Le Major II de Marshall n'a pas grand chose à envier à certains modèles plus chers Crédit : Marshall

La version sans-fil du casque iconique de Marshall est l'un des meilleurs chois sur le segment des casques à 100 euros. Il délivre un son chaleureux et équilibré dans tous les styles et n'a pas grand chose à envier à certains modèles facturés plus chers. Il dispose en plus d'une excellente autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures. La version précédente, Major II Bluetooth, offre quasiment les mêmes caractéristiques pour 40 euros de moins.



WF-1000X de Sony (120 euros)

Les intra-auriculaires WF-1000X de Sony sont l'une des meilleures alternatives aux AirPods d'Apple Crédit : Sony

La disparition progressive de la prise jack des smartphones a ouvert la voie à un nouveau type d'oreillettes, dépourvues de toute liaison filaire et indépendants l'un de l'autre, les écouteurs "True Wireless" dont les AirPods d'Apple sont les meilleurs ambassadeurs. Les intra-auriculaires WF-1000X de Sony constituent une excellente alternative. Faciles à appairés, ils tiennent bien dans les oreilles et délivrent un son puissant avec une technologie de réduction de bruit active. Dommage que l'autonomie soit limitée (3h +6h via l'étui).



Plantronics BackBeat Pro 2 (249,99 euros)

Le BlackBeat Pro 2 de Plantronics n'a pas grand chose à envier aux meilleurs casques du marché Crédit : Plantronics

En dépit d'un design massif, le BlackBeat Pro 2 est plutôt confortable à l'usage. Il délivre un son clair; puissant et précis avec une technologie d'annulation de bruit active accessible sur simple pression. Il dispose d'une connexion Bluetooth robuste et d'une autonomie de 24 heures en écoute et en appel. Le meilleur représentant de sa gamme de prix.

À la pointe de la technologie

AirPods d'Apple (179 euros)

Les écouteurs sans-fil AirPods d'Apple sont vendus 179 euros Crédit : AFP

Lancées en 2016, déjà, les oreillettes sans-fil d'Apple ont largement dépassé les railleries initiales sur leur design original pour séduire un public de plus en plus large en raison de leur simplicité d'utilisation (leur technologie d'appairage est la meilleure du marché) et de leur excellente autonomie. À privilégier pour les adeptes de l'écosystème d'Apple, les ponts avec les appareils Android ne sont pas très évidents.



Master & Dynamic MW07 (299 euros)

Les écouteurs MW07 de Master & Dynamic mettent l'accent sur le design et le confort Crédit : Master & Dynamic

La jeune marque new-yorkaise propose une alternative raffinée aux AirPods avec des intra-auriculaires conçus dans des matériaux nobles délivrant un son chaud et équilibré d'excellente qualité. Leur très bonne tenue en fait le compagnon idéal pour le sport, d'autant qu'ils sont fournis avec plusieurs embouts pour convenir à toutes les morphologies. Comme souvent avec les écouteurs sans-fil, l'autonomie est légère (3h + 10h avec l'étui).



Sony WH-1000XM3 (379,99 euros)

LE WH-1000XM de Sony s'adapte à l'environnement pour laisser passer plus ou moins de sons Crédit : Sony

La troisième version du casque à annulation de bruit ambiant de Sony est l'une des références du marché. Confortable et ultra-précis, il dispose d'une autonomie de 24 à 30 heures d'un excellent Bluetooth. Son contrôle adaptatif du son est l'un des plus aboutis du secteur. Le casque peut bloquer tous les bruits ou filtrer certains sons dans un mode ambiant s'il détecte que vous marchez dans la rue (pour rester attentif à la circulation) ou dans un hall d'aéroport (pour ne pas rater les annonces).



Quiet Comfort 35 de Bose (379 euros)

Le Quiet Comfort 35 de Bose porte bien son nom Crédit : Bose

Pour le même prix, le Bose Quiet Comfort 35 propose lui aussi une très bonne expérience. En plus d'un design agréable, il offre une technologie de réduction de bruit active avec une très bonne isolation acoustique, moins personnalisable que celle de Sony, et délivre un son puissant et chaleureux, peut-être un peu plus clair que son rival. Son autonomie dépasse la vingtaine d'heures et il peut être appairé à trois appareils simultanément. En deux mots, silencieux et confortable.