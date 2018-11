"On veut pousser pour plus de pouvoir d'achat pour les Français", assure Brune Poirson

Une opération de communication qui agace le gouvernement ? Ce vendredi 9 novembre dans la matinée, la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a interpellé les acteurs de la grande distribution sur Twitter, qui ont prévu de vendre le carburant à prix coûtant jusqu'au 17 novembre, journée d'action contre la hausse des taxes sur cette matière.



"Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, du coup vous allez aussi faire le bio à prix coûtant ?" demande Brune Poirson. Cette dernière était l'invitée de RTL Soir le 9 novembre. "On veut pousser pour plus de pouvoir d'achat pour les Français, mais aussi pour des mesures qui soient meilleures pour l'environnement", justifie-t-elle au micro de Philippe Robuchon.

"Je leur demande simplement, puisqu'ils font l'essence à prix coûtant, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas ça sur le bio ? C'est bon pour le portefeuille des Français, c'est bon pour la planète, et puis pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas ça non plus sur les produits qui sont suremballés ? Là aussi c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie des Français", persiste et signe la secrétaire d'État.

La ministre dénonce l'hypocrisie sur la taxe carbone

Sur les transports, Brune Poirson affirme entendre la grogne : "Je suis moi-même élue du Vaucluse, j'ai grandi dans une zone rurale et je sais que parfois, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser votre voiture".



"Il y a dix ans, qui était à Bercy, qui a fait voter la main sur le cœur, la taxe carbone ? C'est Laurent Wauquiez, Éric Woerth... Il y a trois ans, qui est-ce qui était au ministère de l'Environnement, c'est Ségolène Royal, qui a fait voter la taxe carbone ? Et qui aujourd'hui fait le tour des plateaux télé avec la même main sur le cœur pour dire que la taxe carbone c'est terrible et c'est dramatique ? Eh bien ce sont eux", tacle la secrétaire d'État.

