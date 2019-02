publié le 05/02/2019 à 21:03

De sa grand-mère polonaise, Caroline Robiquet, responsable du magasin "Le bazar des poupées russes", tire une partie de sa culture, qu'elle porte aujourd'hui fièrement sur ses 2 épaules. Ces grands foulards fleuris et colorés rappellent ceux des danseuses folkloriques. Et certains détails ne trompent pas.



"Il est facilement reconnaissable par les frises qui reprennent les motifs traditionnels sur les costumes des danseurs, mais aussi les fameuses roses, pivoines qu'on retrouve dans tout le folklore balte", précise-t-elle. Un foulard folk made in Pologne plus tendance que jamais avec ces rouges flamboyants mixés aux roses intenses et aux bleus électriques. L’esprit bohème sous toutes ses formes et pour tous les styles.

Un accessoire qui traverse les frontières, porté par les combattantes kurdes contre Daesh en Syrie, aujourd'hui le foulard folklorique appelé aussi foulard balte est l'indispensable de l'hiver, tout droit venu du froid. Un vecteur de bonne humeur à porter aussi en bandeau, toute fleur dehors, pour sortir la tête de la grisaille.