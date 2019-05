publié le 26/02/2019 à 08:07

Pour sa première coupe du monde, annoncée par l'éditeur Epic games en juin dernier, le jeu en ligne Fortnite offrira aux gagnants un "cashprize" d'une valeur totale de 100 millions de dollars. Une somme engagée jusqu'à la fin de l'année 2019 que pourront toucher les différents vainqueurs du tournoi.



Le communiqué mis en ligne ce vendredi 22 février par le studio sur le site de Fortnite, fournit de plus amples précisions sur le déroulé de la première compétition mondiale du jeu de type Battle Royale, qui permet à des internautes du monde entier de s'affronter gratuitement, sous l'effigie d'avatars customisables par micro-transactions, sur différents espaces en ligne.

Baptisée la Fortnite World Cup, la compétition débutera par "dix sessions hebdomadaires de qualifications virtuelles ouvertes", du 13 avril au 16 juin prochains. Les joueurs éligibles pourront d'ores et déjà se répartir un million de dollars.

Les 100 meilleurs joueurs en solo et les 50 meilleures équipes en duo participeront ensuite à la finale qui se déroulera les 26 et 28 juillet à New-York. Cette fois encore, personne ne repartira bredouille, puisque tous les participants toucheront au minimum 50.000 dollars, tandis que le champion solo recevra 3 millions de dollars.

Un million de dollars mis en jeu jusqu'à fin 2019

En parallèle à sa grande finale new-yorkaise, dédiée aux adeptes du mode de jeu Battle Royale, Fortnite prévoit d'inclure le reste de sa communauté dans la compétition, en proposant à tous ses joueurs divers événements "utilisant différents modes et formats", et plusieurs tournois hebdomadaires au cashprize de 1 million de dollars jusqu'à la fin de l'année.



Un prix faramineux qui coïncide avec la percée du Battle Royale concurrent, Apex Legends, édité par Electronic Arts. Cependant, cette dépense est encore loin de ruiner le leader de l'e-sport, qui génère des milliards de dollars de chiffre d'affaire, et qui, selon L'Équipe, a atteint le chiffre record de 10 millions de joueurs connectés simultanément en février 2019.