"Fortnite" : comment faire pour y jouer sur Android ?

publié le 10/08/2018 à 15:13

C'est le jeu vidéo événement de ces douze derniers mois. Fortnite : Battle Royale créé par le studio de développement américain Epic Games, connaît un véritable succès auprès des adolescents (mais aussi des adultes, comme le footballeur Antoine Griezmann), avec près de 150 millions d'utilisateurs à travers le monde.



Ce jeu d'affrontement, sorti sur presque toutes les machines (Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, IOS et PC) explose les compteurs puisqu'il a atteint, en juillet 2018, le milliard de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde. En février dernier, c'est devenu le jeu le plus regardé sur la plate-forme de streaming Twitch avec 118 millions d'heures de visionnage par mois.

Après des mois d'attente, les possesseurs de smartphone Android vont pouvoir poser leurs mains sur Fortnite, comme l'a indiqué le créateur du jeu, Tim Sweeney, présent lors de la conférence Samsung, jeudi 9 août 2018.



Samsung a signé un contrat d'exclusivité (temporaire)

Le constructeur sud-coréen a indiqué lors de la présentation du Galaxy Note 9, que le jeu vidéo Fortnite serait disponible sur Android, en avant-première pour les possesseurs de smartphones et tablettes Samsung Galaxy (Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy Tab S4).



Les utilisateurs et utilisatrices n'auront qu'à passer par l'application Fortnite, disponible dans l'application Samsung, afin de s'inscrire à la bêta et jouer (une exclusivité de quatre jours).



Plus tard, il faudra passer par le site d'Epic Games afin de s’enregistrer et pouvoir ainsi télécharger le jeu gratuitement (incluant des micros-transactions). À noter que les futurs possesseurs du Galaxy Note 9 et Galaxy Tab S4, auront le doit à un petit bonus : un skin (apparence) exclusif.



Pour ceux qui sont chez @SamsungFR, petite surprise avec FORTNITE héhé pic.twitter.com/YgQMH11OOY — G. (@Gotaga) 9 août 2018

Pour les autres smartphones sous Android

Pour ceux qui ne disposent pas de téléphones Samsung, l'acquisition de Fortnite se fera par le biais d'un autre chemin. Il faudra s'inscrire à une newsletter pour être informé de la disponibilité du jeu ("sous peu"). Le développeur met en garde les utilisateurs sur le fait de bien passer par leur site pour télécharger le jeu, sous peine de subir de mauvaises surprises (un virus par exemple).



Il est à noter que tous les téléphones sous Android ne bénéficieront pas d'une compatibilité avec le jeu de Tim Sweeney. Seul certains ont été annoncés, comme par exemple : Google Pixel, Asus ROG Phone, Huawei Honor 10, LG G, Nokia 8, OnePlus 5... Vous pouvez trouver la liste complète sur le site d'Epic Games.



Gros bémol, les smartphones des constructeurs Sony et HTC ne sont pas encore concernés...