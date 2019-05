publié le 28/05/2019 à 08:32

C'est paradoxal mais dans un pays de fort chômage, les petites et moyennes entreprises (TPE et PME) ont du mal à recruter du personnel. C’est une situation qui n’est malheureusement pas nouvelle en France mais qui devient désormais préoccupante.



En 2018, l’indicateur des difficultés à recruter était déjà très élevé : 70% des TPE/PME n’ont pas pu conclure les embauches qu’elles envisageaient. Cette proportion est passée en 12 mois à 82%, selon l’Institut d’étude économique Rexecode. C’est un constat assez vertigineux : 8 petites entreprises sur 10 ne pourront finaliser les recrutements dont elles ont pourtant besoin.

Dès 2017, l’INSEE soulignait l’accroissement des difficultés de recrutement en France. Et aujourd’hui on note que l’amélioration de la conjoncture, la baisse du chômage et la hausse du pouvoir d'achat ne changent manifestement pas le tableau.

Pourquoi les entreprises ne parviennent pas à recruter ?

Coté entreprises, les explications sont assez bien cernées. Dans les deux tiers des cas, il n’y a tout simplement pas de candidat pour le poste proposé. Dans 50 % des dossiers, c’est une trop forte divergence entre le profil des postulants et les qualifications requises qui cause problème et dans un tiers des échecs c’est l’absence d’expérience ou la faible motivation des candidats qui sont mises en avant. Le salaire n’arrive qu’en cinquième position des motifs déclarés.



Coté candidats, on a aussi des explications. Il y a en France, à tous les niveaux d’embauche, la recherche du "mouton à 5 pattes", le salarié parfait : jeune mais expérimenté, avec du potentiel mais patient sur sa promotion, le tout sans que le salaire, les conditions de travail et les formations soient toujours au rendez-vous.

En quoi le marché de l'emploi en France est particulier ?

En France, le marché de l'emploi est singulier et paradoxal. Selon les données de l’INSEE, les besoins de main d’œuvre sont très importants : les employeurs anticipent 2,6 millions de projets d’embauches, ce qui représente sur un an environ 350.000 emplois nouveaux. Mais les spécialistes disent déjà qu’il ne sera que partiellement réalisé faute de candidats ou de profils adaptés aux postes à pourvoir.



Cette double frustration pénalise notre économie et souligne les faiblesses de notre système de formation et celles de nos petites entreprises en matières de gestion des ressources humaines.

