publié le 27/05/2019 à 17:22

Dans le cadre du renouvellement progressif des coupures de la monnaie européenne, la banque centrale mettra dès demain, mardi 28 mai, des nouveaux billets de 100 et 200 euros en circulation dans toute la zone euro. Ils conserveront chacun leur couleur verte et jaune mais changeront de format. Ils auront la même hauteur que le billet de 50 euros.



Ces nouveaux billets font partie d'une série appelée "Europe" car deux des signes de sécurité utilisés comportent un portrait de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque qui a donné son nom au continent. Les billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros que vous avez actuellement dans vos porte-monnaies font déjà partie de cette série.

La nouveauté c'est que les signes de sécurité des coupures de cette série sont perfectionnés. Cela permet de mieux protéger la monnaie contre la contrefaçon. Ainsi, il sera plus facile de vérifier l'authenticité des billets grâce à la méthode du "toucher, regarder, incliner". Aujourd'hui, 1.200 milliards d'euros en billets sont en circulation dans la zone euros.

Le nouveau billet de 100 € Crédit : BCE

Le nouveau billet de 200 € Crédit : BCE