et Marie Sasin

publié le 14/02/2019 à 10:54

Une éclaircie qui porte le taux de chômage français à 8,8%, on sortait de 9,1%. Il faut remonter à début 2009 pour trouver un chiffre comme celui-là, il y a 10 ans. Au total, il y a 2 millions 500.000 chômeurs en France.



L’autre bonne nouvelle, modeste, c’est que le taux d’emploi de toutes les catégories d’âges en France augmente, notamment pour les jeunes. C’est le plus haut taux d’emploi depuis 1980, c’est-à-dire depuis 40 ans.

Même phénomène à l’autre extrémité du spectre des générations car le taux d’emploi des seniors progresse lui aussi. On voit ce mouvement à l’œuvre depuis un moment notamment avec la réforme des retraites qui conduit les gens à rester de plus en plus longtemps sur le marché du travail.

S'il existe plusieurs indicateurs pour mesurer le chômage, seul ce chiffre qui compte. Celui qui est concocté par l’Insee à partir d’enquêtes auprès des Français, qui sert aussi à faire des comparaisons internationales.



La dernière embellie en 2008 avant la grande crise, à ce moment-là en France nous avons le meilleur taux de chômage depuis longtemps, un taux inférieur à celui de l’Allemagne, alors qu’aujourd’hui cette situation est inversée.