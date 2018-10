publié le 18/10/2018 à 14:14

Crée en 1953, le dictionnaire "Who's Who in France" propose des notices biographiques de personnalités françaises les plus diverses (politiques, militaires, grands patrons, scientifiques, journalistes, artisans d'art, ecclésiastiques, artistes...) qui participent selon lui "au rayonnement de la France".



Cette année, 704 nouveaux noms ont rejoint la célèbre bible rouge de plus de 20.000 personnalités. Parmi eux, on compte notamment les comédiens et humoristes Jamel Debbouze et Kev Adams qui partagent l'affiche du film Alad'2 et le comédien Jérémy Lopez, sociétaire de la Comédie-Française.

Pour cette 50ème édition, 30% des entrants sont des femmes, dont la comédienne Sara Forestier, la journaliste M6 Nathalie Renoux ou encore Gabriella Papadakis. À 23 ans, la championne du monde de patinage artistique avec son partenaire Guillaume Cizeron est la plus jeune entrante de cette édition 2019.



Des personnalités de tous les horizons

Cette célèbre bible rouge ne recense pas seulement des stars ou des people. Comme chaque année, cette édition 2019 rassemble tous les domaines, y compris les moins médiatisés. Le Préfet Marc Meunier en charge de la zone de défense de Paris, le recteur et archiprêtre de Notre-Dame de Paris Patrick Chauvet le maître boulanger-pâtissier Dominique Anract ont donc également fait leur entrée dans cette 50ème édition. L'architecte de la Pyramide du Louvre, Leoh Ming Pei en est lui le doyen à 101 ans.



Vendue 690 euros, cette édition comprend 2.372 pages et pèse 4,2 kg.