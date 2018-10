Kev Adams vient en aide à une fan handicapée

publié le 06/10/2018 à 21:40

Le cœur sur la main. Kev Adams a eu un geste très généreux envers une fan handicapée samedi 6 octobre, rapporte BFMTV. L'humoriste a utilisé Twitter pour faire sa bonne action, où il avait été interpellé à plusieurs reprises par la jeune fille. Cette dernière lui demandait de partager sur le réseau social un lien vers sa cagnotte lancée en mars dernier sur le site Leetchi et dont le but est de financer les réparations de son fauteuil roulant.



"J'ai créé cette cagnotte car mon fauteuil roulant est en réparation. Les frais sont assez élevés, et je ne dispose pas d'aide pour payer. Même 1 euro par personne pourrait vraiment m'aider à payer les frais de réparation", a-t-elle écrit dans la description de sa cagnotte. Mais, sept mois après sa mise en ligne, la jeune femme n'a récolté que 80 euros, bien loin des 500 euros dont elle a besoin.

Je m’en occupe ¿¿¿ https://t.co/ZPn2AhF603 — Kev Adams (@kevadamsss) 6 octobre 2018

Kev Adams a donc partagé le lien de la jeune fille sur son compte Twitter, suivi par plus de six millions de personnes, et a participé à la cagnotte en donnant... 480 euros, atteignant ainsi l'objectif à lui tout seul. Sa fan a salué sa générosité sur Twitter et l'a remercié chaleureusement. La cagnotte a été clôturée après avoir atteint la somme de 520 euros.