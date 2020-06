Déconfinement : les Français se sont rués sur les achats de piscines

publié le 10/06/2020 à 07:59

La France a enregistré un boom des piscines, et la raison n’en est pas uniquement le confinement. En effet, le mois de mai a été historiquement chaud et ensoleillé et la perspective d’avoir des vacances réduites et un accès à la plage limité a poussé de nombreux Français à s’équiper chez eux. Dans le centre de la France, la demande est telle que les spécialistes sont en rupture dans certains cas.

"Depuis la fin du confinement et jusqu’à début juin, on a connu une affluence comme jamais on avait connu en magasin. À 9h30-10h il y avait déjà plusieurs clients qui attendaient, qui faisaient la queue sur le parking pour une demande sur des projets à monter soi-même", confie à RTL Romain Sellier, directeur de l’enseigne Hydrobulles dans le Loir-et-Cher.

Ainsi, le désir de s’équiper a été tel "qu’en 15 jours tout le stock qu’on avait ici, et puis même les stocks de nos fournisseurs, au bout de 15 jours, trois semaines, il n’y avait plus rien", raconte le professionnel. Romain Sellier assure également qu’ "il n’y a rien de plus frustrant que d’avoir la demande et de ne pas avoir de produits à proposer. C’est assez inédit comme situation".