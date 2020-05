Coronavirus en Allemagne : réouverture des restaurants, le point sur le déconfinement

et AFP

publié le 05/05/2020 à 19:32

Le déconfinement est à l'ordre du jour dans de plus en plus de pays devant le reflux apparent de la pandémie de coronavirus, même si la prudence reste de mise face à une maladie qui a déjà fait plus de 250.000 morts.

Signal fort : la Bavière, le plus grand état régional d'Allemagne en superficie, a annoncé ce mardi 5 mai la réouverture de ses restaurants à partir du 25 mai. Les hôtels et le secteur du tourisme doivent suivre à compter du 30 mai.

"Nous jugeons qu'il est acceptable d'ouvrir les restaurants" avec des restrictions, telles que l'occupation d'une table sur deux et donc un nombre de clients limité, des zones spécifiques pour les familles et des mesures d'hygiène renforcées, a déclaré le chef du gouvernement régional Markus Söder.

L'Allemagne, encouragée par une baisse régulière du nombre de décès, organise peu à peu son déconfinement, mais avec beaucoup de prudence. Comme les parcs en Italie, des lieux de culte et des musées ont rouvert à travers le pays et des files d'attente se sont formées devant de nombreux salons de coiffure.

Vers une reprise de la Bundesliga ?

Le football pourrait aussi bien reprendre. Le gouvernement doit statuer mercredi 6 mai sur la reprise ou non du championnat. Si cela se fait, ce sera dans un premier temps à huis clos (sans public) et suivant un protocole sanitaire très strict.

Selon un dernier bilan, des cas de coronavirus ont été constatés au sein des clubs de football de première et deuxième division. Dix personnes ont été testés positives, dont trois à Cologne, deux à Mönchengladbach et une à Dresde (D2).