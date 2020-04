Coronavirus : non, les prix de l'alimentation n’ont pas flambé avec le confinement

publié le 15/04/2020 à 22:23

Nombreux sont ceux qui ont la sensation que les prix, dans la grande distribution, ont augmenté. Cela est peut être vrai pour quelques produits très précis, mais globalement, ce n'est pas le cas. Selon l'Institut national de statistiques et d'études économiques (INSEE), les prix des produits de grande consommation ont augmenté de 0,1 % dans la grande distribution en mars 2002. Une évolution identique au mois de février.

L'indice des prix dans la grande distribution publié ce mercredi 15 avril montre que le prix de l'alimentation ont augmenté de 0,1 % en mars, après deux mois de stabilité. Cela équivaut à une hausse des prix de 1,6 % sur un an. Les plus fortes hausses de prix sont constatées sur la viande (+ 0,3 % en un mois).

Pour le reste, les prix des produits d'hygiène et de beauté baissent de 0,3 % dans la grande distribution, après une hausse de 0,3 % en février. L'INSEE note ici que "de plus amples baisses de prix ont été enregistrées sur les produits d’entretien après le début du confinement."

Alors si certains Français ont l'impression que la facture est plus salée à la caisse, c'est peut être parce qu'en temps de confinement, les caddies sont plus remplis, notamment en raison du nombre de repas à la maison qui augmente.