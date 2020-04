Coronavirus : Europcar, le premier sauvetage de la crise

publié le 08/04/2020 à 07:57

C'est sans doute le premier sauvetage "Corona" que l'on est en train de vivre. L'État est en train de chercher à convaincre un groupe de grandes banques mondiales de prêter 223 millions d'euros pour sauver Europcar. La Banque Publique d'Investissement se porte caution pour 90% de cette somme mais les banques privées hésitent encore et ne veulent pas prendre de risques pour les 10% qui restent.

Europcar est en si mauvaise posture que ça car l'entreprise n'allait déjà pas bien avant. Et c'est exactement comme pour la maladie.. Le parallèle est parfait : c'est le Covid-Business. Les premières victimes sont des entreprises poly-pathologiques. Elles avaient déjà des problèmes qui les affaiblissaient, le confinement peut leur être fatal.



Europcar avait prévenu fin 2019 qu'elle ne tiendrait pas ses objectifs financiers... Le résultat net en France avait été divisé par deux quasiment passant de 71 millions en 2018 à 38 millions en 2019.

10.000 salariés dans le monde

Le Coronavirus est arrivé par dessus en stoppant les déplacements au moment où le groupe avait gonflé son parc car il y avait les vacances de Pâques et l'été (sa grosse saison) qui se profilait. C'était le pire moment.

Les banquiers et les actionnaires qui sont souvent des fonds d'investissements lâchent ce genre d'entreprises. Il ne reste donc plus que l'État. Les banquiers et les actionnaires n'ont d'ailleurs aucun intérêt à faire de gros efforts car ils savent que l'État va tout faire pour sauver les entreprises comme Europcar qui emploie 10.000 salariés dans le monde. Donc l'État devient la caution de ces sociétés en difficulté. Il y a Europcar aujourd'hui mais il y aura bientôt les acteurs du tourisme, l'industrie automobile, les transports.



C'est un mouvement de sauvetage des États qui s'annonce mondial car la crise est mondiale et simultanée : le gouvernement italien veut nationaliser Alitalia par exemple. En fin de compte, la mondialisation qui a été l'alpha et l'omega du développement des groupes ces dernières années est en train de devenir leur point faible aujourd'hui.

Le poids de l'État dans l'économie va redevenir essentiel

Le titre Europcar avait déjà perdu 73% à la bourse par rapport à son introduction fin 2019... Il a encore perdu 65% depuis janvier. Les entreprises atteintes par le Coronavirus n'ont pratiquement plus de valeur marchande. Il n'y a que les États qui peuvent leur venir en aide pour éviter une hécatombe sociale.

Le poids de l'État dans l'économie va redevenir essentiel, c'est un peu de l'économie administrée... Et certains aiment bien cette idée de l'État stratège comme pendant les 30 glorieuses. Mais il y a peut-être aussi une nouvelle forme de solidarité du monde économique qui peut ressortir de cette crise.



Par exemple, je peux vous annoncer ce matin, qu'une première grandes entreprise, Hermes, a répondu à l'appel de Gérald Darmanin qui souhaitait que les groupes qui vont bien donnent de l'argent sur une cagnotte pour les entreprises en difficulté. Hermes va annoncer aujourd'hui un don de plusieurs millions... C'est la première. Un autre acteur des infrastructures va faire la même chose très rapidement.



Si on pouvait vraiment repenser le capitalisme à la sortie de cette crise, on aurait pas tout perdu.