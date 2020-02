publié le 07/02/2020 à 12:38

Venir en aide aux personnes en difficultés, tel est l’ADN de l’émission "Ça peut vous arriver", diffusée pour la 20e année sur RTL. Pour fêter cet anniversaire, Julien Courbet a traité de nouveaux cas, en direct et en public dans le Grand Studio de RTL. Mais l’animateur a également tenu à revenir sur un cas emblématique de cette saison, celui d’Aurore, présente en studio.

Avec son conjoint, elle a été victime d’une incroyable usurpation d’identité. Le 13 décembre 2017, son compagnon chauffeur-livreur s’est fait vandaliser son camion au cours d’une intervention. En plus des dégâts, sa sacoche a été volée et leurs deux cartes d’identité ainsi que son permis de conduire ont été dérobés. Immédiatement, le couple a déclaré le vol. C’est pourtant le début d’un véritable cauchemar pour le jeune couple : on leur a détourné quelque 100.000 euros, ils ont même été fichés à la Banque de France. Grâce au travail de l’équipe de "Ça peut vous arriver", après de multiples coups de fil, les banques ont finalement effacé l’ardoise.

Problème : le couple a également reçu de nombreux PV pour des infractions routières. Petit à petit, les points ont été enlevés et le permis du conjoint d’Aurore a même été annulé. Solennellement, pendant l’émission, Julien Courbet a donc demandé au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, de se saisir du dossier car pour le moment, les appels du couple sont restés sans réponse.