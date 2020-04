Coronavirus : 60% des camions de marchandises sont à l'arrêt

publié le 01/04/2020 à 08:31

Parmi les secteurs qui souffrent en ce moment, il y a les transporteurs, puisque leur fédération (FNTR), constate que 60% des camions restent au garage. La FNTR a interrogé plus de 2.000 chefs d’entreprises de son secteur pour avoir un sondage le plus représentatif possible. La majorité a constaté une baisse de plus de 50% de l’activité.

Les trois quarts sont des transporteurs de meubles et déménageurs. Les deux tiers des camionneurs qui travaillent pour le BTP ou l’automobile. Ils ne sortent plus les camions depuis mi-mars. On comprend ainsi que les camions sont les globules rouges de la mondialisation. Ils irriguent, transportent l’oxygène dans notre système économique.

À travers ce secteur, on comprend exactement comment fonctionne l’économie moderne.

Si les camions s’arrêtent, l’économie s’arrête. Et si la population se confine comme en ce moment, les camions restent au garage. C’est bien pour ça que c’était difficile pour le gouvernement de faire une liste des métiers indispensables il y a quelques jours car en réalité, ils dépendent tous de la logistique à un moment donné.

La logistique, principale actrice de l'économie

Un exemple démontre l'importance de la logistique : le e-commerce. La fédération de la vente à distance (Fevad) a constaté que les trois quarts des e-commerçants avaient vu leur activité chuter de moitié depuis le confinement. La livraison de courses alimentaires est l’arbre qui cache la forêt. Cette activité a progressé de 100% ces derniers jours. Mais elle représente moins de 2% des achats sur Internet.



En revanche les autres secteurs de la vente en ligne constate que l’activité s’est arrêtée, car la logistique ne suit pas. Jeff Bezos, le patron d’Amazon, est en réalité à la tête d’une entreprise de logistique qui gère des camions et des entrepôts. Les livraisons en ce moment sont chaotiques, les délais se sont allongés. Les Français reviennent aussi à une consommation plus raisonnée du fait du confinement.

Les camions vont faire repartir l'économie

L’économie numérique dépend énormément des camions, car elle est l’enfant de la mondialisation. Des objets fabriqués en Chine, achetés en 1 clic et livrés en 48h, tout cela est désormais grippé et nous montre que nous sommes dans une économie de flux. Et le transport routier est ce qui fait voyager ces flux.

Il va donc falloir aider le secteur de la logistique car c’est lui qui va faire repartir l’économie. La croissance mondiale l’an dernier a été autour de 3%, la croissance des flux de marchandises dans le monde a été de 2,6%. L’essentiel de notre croissance économique passe donc par la croissance des transports de marchandises.