publié le 31/03/2020 à 23:31

Prix Nobel d'Économie 2019 pour ses expériences de terrain sur la lutte contre la pauvreté, Esther Duflo a appelé l'État à utiliser le levier de la dépense publique pour relancer l'activité pendant et après l'épidémie de Covid-19. Chaque mois de confinement amputerait le PIB français de 2,6 points sur une année, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques.

"Quand on a une grosse crise de la demande comme aujourd'hui, il faut injecter des ressources dans l'économie", a expliqué l'économiste sur l'antenne de France Inter. Selon elle, les États doivent "emprunter massivement et stimuler l'économie autant que possible".

Esther Duflo a également abordé la façon de financer le système de santé, et d'aider les pays les plus pauvres, démunis face à la crise sanitaire. "La question d’un impôt sur les hauts revenus et les grandes fortunes, comme on l’avait en France il n’y a pas si longtemps, semble le moyen le plus raisonnable et le plus réaliste. Un des aspects positifs de cette crise c’est qu’elle redonne de l’importance à cette discussion", a-t-elle conclu.