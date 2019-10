Problème d'artisan : Comment se défendre

publié le 30/10/2019 à 09:20

Le cas de Corinne Début 2019, Corinne et son époux se lancent dans la rénovation de la maison de son fils. Le 4 juin, elle verse 7000 € (sur un devis global de 13.750€) à une entreprise de menuiserie pour le changement de toutes les fenêtres. Elle réclame la facture d’acompte et les cotes définitives dans la foulée, mais, étrangement, l’artisan ne les lui communique jamais. Plutôt surprise par son mutisme, elle prend contact avec son fournisseur. Et là, elle apprend que la fabrication n’a pas été lancée. La raison ? Aucun acompte n’aurait été payé ! Pris devant le fait accompli, l’artisan la rassure. A le croire, les fenêtres seront pourtant bien prêtes le 24 juillet. Sauf que quand elle le relance, il n’est jamais disponible. L’homme finit même par ne plus lui répondre. Le 24 août, c’en est trop. Elle met en demeure l’entreprise de menuiserie de lui restituer l’acompte. Malheureusement, elle fait encore chou blanc…