Chargeurs sans fil : pourquoi il faut faire attention à la surconsommation

Les chargeurs à induction consomment plus que les chargeurs classiques

publié le 16/08/2020 à 10:01

Les chargeurs sans fil sont rapidement devenus tendance avec les nouveaux smartphones. Simples et pratiques, il suffit juste de poser son téléphone dessus pour qu'il se se mette charge. On n'a donc même plus besoin de prendre la peine de brancher son smartphone.

Mais attention, les chargeurs sans fil, dits à induction, sont très gourmands en énergie. Selon une étude menée par iFixit et publiée par le site américain OneZero, ils consomment beaucoup plus que les chargeurs classiques.

Un chargeur à induction consomme en moyenne 47% d'énergie en plus. Pour arriver à cette conclusion des téléphones ont été chargés de 0 à 100%. Les chargeurs filaires consomment en moyenne 14,26 watts par heure alors que les chargeurs non-filaires demandent 21.01 watts par heure.

À cela, il faut en plus ajouter la consommation en dehors de la charge du téléphone, quand l'appareil est en veille donc. Le chargeur à induction consomme 0,25 watt chaque heure lorsqu'il n'est pas utilisé, soit 6 watts de plus par jour.

Ainsi, à condition que le téléphone soit chargé au moins une fois par jour, la quantité d'énergie électrique consommée s'élève à 27 watts par heure au total. Ce chiffre correspond au double de la consommation d'un chargeur filaire.

Cette différence n'a l'air de rien comme cela, mais si les chargeurs à induction continuent à se populariser ils pourraient avoir un impact majeur sur la consommation mondiale. Pour rappel, il y a 3,5 milliards de smartphones dans le monde donc tout autant de chargeurs sans-fil potentiels.