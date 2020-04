publié le 17/04/2020 à 14:18

En cette période de confinement, près de 9 millions de Français sont désormais en statut de chômage partiel, ou technique. Y a-t-il véritablement une différence entre les deux ?

En fait, c'est strictement la même chose. On utilisait auparavant plutôt le mot de "chômage technique" en le définissant ainsi parce que c'était pour des raisons techniques que l'on était au chômage, non pas parce que l'on avait plus d'emploi, mais parce que l'entreprise, pour des raisons de pénuries, de matières premières ou d'organisation, était contrainte de faire cesser l'activité.

Puis, depuis quelques semaines, on utilise davantage le terme de "chômage partiel". Cela fait référence non seulement à un état mais aussi à un système d'indemnisation qui touche actuellement 9 millions de personnes. Ce système a été calqué sur celui qui était en vigueur en Allemagne il y a une dizaine d'années, au moment de la crise de 2008/2009 et qui avait permis aux entreprises allemandes de redémarrer assez vite.

Alors qu'en France, à cette époque, on avait plutôt, soit gardé les salariés quand on avait pu, soit licencié. Dans les deux cas, soit la trésorerie de l'entreprise était essorée pour le premier, soit elle avait du mal à retrouver les compétences pour le second.

Un dispositif étendu et développé depuis la crise

Ce dispositif existait en France avant la crise mais il a quand même été étendu et développé parce qu'il permet maintenant aux salariés victimes de ce chômage technique ou partiel de toucher 85% de leur salaire net jusqu'à 4.600 euros par mois parce que c'est le plafond qui a été fixé par l'État. Et c'est complété, ou non, par l'employeur.



