Coronavirus : au chômage partiel, peut-on être licencié dès le 11 mai ?

publié le 16/04/2020 à 08:38

Si je suis au chômage partiel, est-ce que je risque d’être licencié à partir du 11 mai, avec la fin du confinement ? Le but du chômage partiel, c’est justement que votre contrat soit en pause, arrêté momentanément au niveau de votre entreprise, sous perfusion de l’État et de l’assurance chômage, pour pouvoir reprendre après, quand l’activité redémarre. Donc le but n'est pas de licencier à la fin du confinement.

Aux derniers chiffres de la DARES, les statistiques du ministère du Travail, il y a désormais 8.700.000 salariés au chômage partiel. Surtout dans des très petites et moyennes entreprises, le commerce, l’hôtellerie-restauration et le secteur de la construction. En moyenne, pour un salarié à 35 heures, le chômage partiel a été demandé pour une durée de trois mois. Et cela, c’est justement, dans le but qu’un maximum de gens retourne au travail après.

Si malgré tout, la situation de votre entreprise est désespérée, une procédure de licenciement économique restera possible. Mais il faudra qu’elle soit motivée par l’employeur, et le but du gouvernement, est d’injecter massivement de l’argent dans l’économie pour éviter d’en arriver là.