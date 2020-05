Confinement : plusieurs banques en ligne baissent leurs frais

publié le 06/05/2020 à 14:33

Plusieurs banques en ligne, qui proposent à leurs clients des cartes bancaires gratuites à la condition qu'il s'en servent un certain nombre de fois par mois ont décidé de ne pas facturer de "frais d'inactivité", pour le mois de mars, d'avril et de mai, étant donné que le confinement a réduit drastiquement le nombre de petites transactions effectuées par carte dans les commerces.

Bon nombre de détenteurs de ces cartes bancaires gratuites possèdent par ailleurs une autre carte et réservent la première pour leurs petits achats, en s'efforçant de respecter le nombre minimum de transactions par mois pour ne pas payer les frais d'inactivité, qui peuvent aller jusqu'à 15 euros par mois dans le cas de Visa Premier et Ultim.

Boursorama a ainsi décidé de ne pas faire payer ces frais aux détenteurs de cartes Welcome, Visa Premier et Visa Ultim pour les mois de mars, d'avril et de juin. De son côté, Fortuneo ne facturera "aucun frais d’inactivité en cas de non-utilisation des cartes Classic, Fosfo et Gold au cours du mois d’avril seulement", selon une étude de Meilleurebanque.com réalisée pour le journal Le Monde.

Abaissement du plafond chez Orange Bank

Chez BforBank, les frais d'inactivité pour premier trimestre 2020 sont maintenus, car la période a été "très peu impactée par le confinement", explique l'établissement qui a cependant décidé d'annuler ceux du deuxième trimestre 2020.

De son côté, Orange Bank, chez qui les clients doivent payer 5 euros de frais si ils n'effectuent pas trois opérations par mois avec leur Visa, a abaissé son plafond à une seule opération à partir d'avril. Et les frais prélevés sont réduits à deux euros.

Ces frais ne s'appliquent généralement pas lorsque la carte est payante, comme c'est le cas des offres de Monabanq, Nickel, Ma French Bank...