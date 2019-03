publié le 15/03/2019 à 12:53

La grande gagnante est une Renault : c'est la Clio 5 qui remporte le "Prix RTL-Auto Plus-Turbo" dans la catégorie "Meilleure voiture de série". Elle l'emporte face à la BMW Série 1, le SUV Mazda, la Mercedes CLA Shooting Break, le Mitsubishi ASX, la Peugeot 208, la Skoda Kamiq, la Skoda Scala et la VW T-Cross.



Avec 56 % des voix, la Clio l'emporte. Clio superstar, vendue à 15 millions d'exemplaires en 30 ans et déjà la nouvelle est plébiscitée non pas pour son aspect extérieur, qui a peu changé, mais ses innovations. Comme un écran tactile, façon tablette version XL de plus de 9 pouces. Une première sur une citadine.

Autre première, des fonctions qui préfigurent la voiture autonome. Avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif qui adapte automatiquement la distance avec la voiture de devant. Ce sera aussi la première Renault à adopter une version hybride.

La nouvelle Peugeot 208 version 100 % électrique décroche la deuxième place de notre prix avec 38 % des votes. Avec 94 % des voix, les deux Françaises ont donc écrasé la concurrence. La bataille entre les deux voitures les plus vendues en France s'annonce serrée. Début des hostilités à l'été prochain, pour le lancement de la Clio.

> La nouvelle renault Clio : elle a tout d'une grande Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 03/03/2019