Mondial de l'auto à Paris : plus d'un million de visiteurs

publié le 14/10/2018 à 20:24

Le Mondial de l'auto derme ses portes ce dimanche 14 octobre à Paris. Jean Claude Girot, le commissaire général du salon a affirmé que l'évènement avait dépassé le million de visiteurs. En termes de fréquentation c'est le plus grand salon auto du monde.



Et forcément vu le nombre de personnes qui sont entrées et sorties des modèles exposés chaque jour, cela abîme les intérieurs. Il faut savoir qu'en l'espace de 10 jours une voiture exposée ici vieillit de 10 ans. À cela on peut ajouter les chewing-gums collés sous les sièges, une vingtaine par jour par voitures en moyenne il y a même des vols. Sur le stand Citroën par exemple on a volé cette année des plaques d'immatriculations.



Démonter les stands va prendre du temps. Chez Citroën, plusieurs équipes vont travailler, et cela pendant 3 nuits et 3 jours. 210 personnes au total. Le travail plus long : décrocher les 1.200 spots qui éclairent les voitures. Au total 63 tonnes de matériel et avec les voitures pas moins de 75 semi-remorques vont être sollicités.

Des stands au prix d'or

Ces stands sont précieux car ils sont réutilisés sur d'autres salons. Le prochain, c'est Genève en mars prochain. Un stand représente beaucoup d'argent. Jusqu'à 5 millions d'euros pour les plus grands comme pour ceux des constructeurs français.



Renault aussi a connu un gros succès, puisqu'il s'est vendu une voiture toutes les 5 minutes. C'est un record, lors du précédent salon il était d'une voiture tous les 6 minutes. En tête la Zoé électrique Clio Captur. Et le nouveau Kadjar n'est pas encore en concession mais il y a déjà plus de ventes que l'ancien en 2016.

Succès aussi pour les constructeurs étrangers

Les constructeurs étrangers aussi ont connu un beau week-end. Énorme succès pour les nouveaux modèles de BMW ou encore Audi et son dernier Q3. Succès également pour les coréens de Hyundai, notamment sur tous les produits électrifiés.



Les voitures de luxe se sont très bien vendues. Les 499 exemplaires de la Ferrari Monza ont déjà tous été vendus. Malgré son prix d'1,6 millions d'euros.