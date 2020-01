publié le 29/01/2020 à 10:15

Graziella appelle pour ses parents de 87 et 83 ans. Ils sont italiens et parlent mal français. Le 14 novembre, ils sont invités par une société à une démonstration sur le thème du bien-être. On leur propose l’essai d’un gilet thérapeutique à ondes magnétiques pendant six mois gratuit et sans obligation d’achat.

Le gérant demande à sa mère sa carte bancaire, pour prendre son empreinte au cas où elle ne restituerait pas le matériel à la fin de l’essai. Mais quelques minutes plus tard, sa mère constate avec stupeur que son compte a été débité de 2.500 euros ! Elle fait immédiatement opposition à sa carte et va au commissariat porter plainte. L’agent refuse de prendre la plainte mais appelle la société pour demander au gérant la restitution de la somme.

Ce dernier reconnaît son erreur et promet un remboursement rapide. Pourtant, l’argent n’arrive pas. Graziella a elle-même téléphoné et écrit à cette personne à de nombreuses reprises. Elle a même tenté de renvoyer le matériel mais le colis a été refusé et a été retourné ! Elle ne sait plus faire pour aider ses parents. Elle est retournée au commissariat où a enfin pu porter plainte.

