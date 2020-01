Achat immobilier : son acquéreur se rétracte bien après la date prévue

publié le 28/01/2020 à 09:20

En 2017, la mère de Philippe décède. En tant qu’héritiers, son frère, sa sœur et lui-même, mettent en vente la maison. Les visites ne sont pas légion. Mais, au bout d’un an, bingo ! Ils acceptent une offre de 104.000€ et signent un compromis de vente sans conditions suspensives. L’acheteuse reçoit bien tous les documents nécessaires le 6 septembre 2018. A partir de cette date, elle dispose de 10 jours pour se rétracter sous peine de perdre son dépôt de séquestre de 10.000 € au profit des héritiers. Pendant cette période, Philippe n’a aucune nouvelle.



En revanche, 43 jours après, l’acquéresse prévient qu’elle ne souhaite plus acheter le bien. A ce moment-là, Philippe pense légitimement toucher le séquestre. A la place, il apprend qu’elle n’avait toujours pas effectué le virement au notaire ! Pendant plusieurs mois, lui et l’agence immobilière tentent en vain de raisonner cette dame pour qu’elle règle ce qu’elle doit. Mais le dialogue s’avère difficile.



Fatigué par cette situation, Philippe finit par accepter la proposition de son avocat pour qu’elle ne règle que 7.000€. Malheureusement, Philippe et sa famille ne toucheront jamais cette somme. Pour l’acheteuse, les négociations seraient rompues étant donné que l’agence immobilière lui réclame également 5.000 € d’honoraires… Depuis, il a beau relancer, c’est le silence-radio…

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr