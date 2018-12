publié le 09/12/2018 à 22:34

La Sécurité Routière va donc dévoiler mardi 11 décembre une nouvelle campagne pour l'utilisation de l'Air-Bag. Si tout le monde connait celui pour la voiture, pour les 2 roues c'est très peu répandu, voire encore marginal en France.



À peine 1% des motards porteraient un gilet Air-Bag en France, contre des millions de voitures équipées. Toutes les voitures actuelles en possèdent de la plus petite citadine au gros 4x4.

Les premiers coussins gonflables apparaissent sur des Chevrolet en 1973. Mais son invention est bien antérieure. En 1953, aux Etats-Unis par un certain John W. Hetrick, ingénieur de la marine spécialisé dans la propulsion des torpilles par air comprimé. En revanche pour les motos c'est plus récent. Cela fait quand même près d'un quart de siècle que les premiers gilets Air-Bags sont apparus.

Tous les Air-Bags motos disponibles sur le marché respectent les normes de sécurité. La principale différence tient dans le mode de déclenchement. On trouve par câble, autonome ou à capteurs. En cas de choc ou de chute, ces capteurs déclenchent le gonflage du gilet ou de la veste en quelques milli-secondes. Ils protègent les zones sensibles colonne vertébrale, le thorax, la nuque.



Sachant qu'en cas de choc contre un obstacle à 60 km/h, le tronc subit un impact équivalent à une chute du troisième étage, la morale de l'histoire est simple : il est nécessaire de protéger en priorité la tête et le buste. 669 usagers de deux-roues motorisés ont trouvé la mort l'année dernière, soit une hausse de 9% par rapport à 2016. S'ils représentaient moins de 2% du trafic, ils constituaient 43% des blessés graves et "22% des personnes tuées".



Le prix a longtemps été un frein mais depuis peu les tarifs baissent. Cela reste un investissement, à partir de 370 euros. Mais de plus en plus de marques vous proposent un abonnement mensuel. Comptez une cinquantaine d'euros... Il faut savoir qu'en cas d'accidents plusieurs compagnies d'assurance vous remboursent. En revanche il n'y a pas de réduction sur les primes.