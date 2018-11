Comment protéger son véhicule du froid ?

publié le 25/11/2018 à 22:16

Avec l'arrivée de l'hiver, il est utile de savoir comment éviter les pièges du froid pour sa voiture. Et puis cette question que tous les automobilistes se posent : faut-il passer au pneu d'hiver ? Pour éviter de grosses réparations, quelques astuces simples peuvent éviter le passage au garage.



Les dépanneurs doivent de plus en plus intervenir pour des pannes concernant des diesels. Le froid peut en effet geler le gazole lorsque le thermomètre approche les -10°C. Cela peut provoquer un phénomène de condensation en raison des différences de température très chaudes dans le réservoir et froides à l'extérieur. Typiquement, si vous laissez votre auto garée dehors, ou sur une autoroute très exposée au vent : ce dernier s’engouffre sous le capot et peut amener le gazole à épaissir.

Pour éviter cela, il est opportun de couvrir le moteur avec une couverture. Il faut surtout mettre des carburants adaptés aux grands froids, capables de résister au-delà des -20 °C. À défaut, vous pouvez vous procurer un additif à verser dans le réservoir pour environ 15 euros pour un plein.



Les pneus d'hiver sont-ils efficaces ?

Beaucoup d'automobilistes adoptent le bon réflexe de faire chauffer la voiture avant de démarrer. Car en cas de démarrage à froid, gare à la casse. Petit plus : faire chauffer le moteur avant de démarrer permet de réaliser des économies, car une voiture consomme environ 10 à 15 fois plus de carburant lors du premier kilomètre.



En cas de givre sur le pare-brise, un autre réflexe consiste à verser le contenu d'une chaude. Un geste très dangereux, car le choc thermique peut fissurer, voire éclater le pare-brise. Il est préférable d'y aller à la raclette et au dégivrage électrique. Pour la serrure gelée, optez pour un aérosol de dégivrage.



Quid des pneus d'hiver ? Près de la moitié des automobilistes sont pour, or à peine 17% s'équipent. Trop chers, trop contraignants, pas simples pour le stockage... Ces pneus d'hiver sont pourtant très efficaces dès que le thermomètre passe sous la barre des 7 degrés.