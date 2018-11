et Claire Gaveau

publié le 26/11/2018 à 10:54

Les chiffres sont chaque année de plus en plus importants. Plus de 50 millions de transactions par carte bancaire ont été comptabilisées en 24 heures, le vendredi 23 novembre, date officielle du Black Friday 2018. Précisément : 50.332.000 paiements.



Un nouveau record en France. En 2017, "seulement" 42,7 millions de paiements par carte bancaire avait été effectués lors du Black Friday. Un record qui avait ensuite été battu à plusieurs reprises, que ce soit à l'occasion de Noël ou encore des soldes d'été.

En revanche, le samedi 24 novembre a été quelque peu en retrait avec seulement 40,8 millions de transactions. Un total en baisse par rapport à l'année dernière où 42,8 millions d'opérations avaient été enregistrées.

Un effet "gilets jaunes" ?

Un chiffre à relativiser malgré tout alors que la semaine passée, 37,6 millions de paiements avaient été réalisés. Mais alors, comment expliquer de tels différentiels entre les deux weekends ? L'importante manifestation des "gilets jaunes" du samedi 17 novembre, acte 1 de la mobilisation, pourrait en être la principale explication.



Ce samedi 17 novembre était en effet très en retrait par rapport aux autres samedis du mois qui se stabilisent autour de 45 à 46 millions de transactions en moyenne.