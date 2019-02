publié le 22/11/2018 à 07:31

Plus que quelques jours avant de profiter des offres alléchantes du Black Friday. Le week-end de promotions tout droit venu des États-Unis débute officiellement ce vendredi 23 novembre en France, même si certaines enseignes comme Amazon lancent leurs réductions un peu plus tôt, dès le 19 novembre.



Pour les marques, le Black Friday est la promesse de réaliser l'un des plus gros chiffre d'affaires de l'année. Pour les consommateurs, il est l'occasion d'anticiper les achats de Noël un mois en avance tout en bénéficiant de tarifs avantageux. Mais comme lors de chaque temps fort promotionnel, il convient de distinguer les vrais rabais des "fausses promotions".

Les réductions agressives affichées par les commerçants ne sont pas forcément des bons plans. Selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, les promotions du Black Friday sont à prendre avec des pincettes et ne font bénéficier les clients que de 2% de rabais en moyenne.

L'an passé, le comparateur de prix Idealo avait relevé des remises moyennes de 1% sur les smartphones, 9% sur les télévisions, 12% sur les casques audio, 13% sur les enceintes, 5% sur les PC portables et 6% sur les montres. Pour des rabais maximum compris entre -15% et - 38%, selon les catégories.



Dans le même ordre d'idée, tous les produits ne sont pas forcément vendus moins chers lors du Black Friday. Idealo avait observé l'an passé une légère hausse des prix des jeux chez les principaux e-commerçants français juste avant l'opération. Il convient donc d'analyser les offres avec attention avant de penser réaliser l'affaire du siècle.

Comment réussir son Black Friday

Un Black Friday réussi est un Black Friday un minimum préparé. Pensez à faire la liste des produits qui vous intéressent quelques jours avant d'être submergé par les offres promotionnelles. Même si les ventes s'étirent désormais jusqu'au lundi, jour du Cyber Monday, n'attendez pas le dernier moment pour débuter vos recherches : le pic des ventes a lieu chaque année dans la nuit du jeudi au vendredi.



Utilisez des comparateurs de prix comme Idealo, Google Shopping ou Ciao! pour vérifier l'évolution des tarifs et les offres des sites concurrents. Pensez aussi à installer des extensions de navigateur comme Wanteeed ou Keepa pour dénicher les codes promo donnant droit à des réductions supplémentaires sur les sites visités.



Assurez-vous de la fiabilité des sites marchands sur lesquels vous effectuez vos achats. Si vous n'en avez jamais entend parler, consultez les avis des utilisateurs, la présence de mentions légales. Vérifiez que l'interface de paiement est bien sécurisée (il doit y avoir un petit cadenas à côté de l'URL).



Lisez-bien les conditions des offres avant de finaliser une commande. Certaines promotions sont subordonnées à un certain montant d'achats et des frais de livraison peuvent se rajouter à la facture finale.



Attention aux faux espoirs : une PS4 affichée à 30 euros (comme ce fut le cas chez Leclerc l'an passé) n'est pas l'affaire du siècle mais le fruit d'une erreur qui donne le droit au commerçant de ne pas honorer la commande.



Le gouvernement a par ailleurs listé sur le site Cybermalveillance ses recommandations pour limiter le risque de fraudes en ligne et éviter que le Black Friday ne se transforme en vendredi noir.