publié le 20/11/2018 à 09:02

À l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être envisagez-vous d'effectuer quelques achats lors du Black Friday. Cette opération commerciale venue des États-Unis se déroulera le vendredi 23 novembre. High-tech, ameublement, habillement... De nombreuses enseignes et e-boutiques proposeront des rabais sur une sélection d'articles.



Si vous souhaitez acheter des livres neufs, vous constaterez qu'aucun commerce ne propose de rabais supérieur à 5% sur ces produits. Cela s'explique par une raison légale : depuis 1981, la loi Lang, du nom de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, instaure un prix unique du livre en France.

Concrètement, cette loi interdit aux commerçants (libraires, grandes surfaces, enseignes spécialisées, sites Internet) de vendre les livres neufs à un prix plus bas que celui fixé au préalable par l'éditeur. La loi autorise toutefois le revendeur à proposer un rabais allant jusqu'à 5% du prix de l'ouvrage.



Les livres anciens et d'occasion ne sont pas concernés

Cette règle permet de limiter les effets de la concurrence : votre livre vous coûtera le même prix que vous alliez à la Fnac ou à la librairie de votre quartier. L'objectif, derrière, étant de protéger les petits commerces face aux grandes surfaces.





À noter : ce prix unique ne s'applique que pour les livres neufs. Les livres d'occasion, en stock depuis plus de 6 mois, ceux qui ont été édités ou importés depuis plus de deux ans et les livres soldés pour cause de destockage ne sont pas concernés par la loi Lang.