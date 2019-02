publié le 17/11/2018 à 08:38

Rabais et promotions en perspective : le Black Friday aura lieu le vendredi 23 novembre en France. Cette opération commerciale venue des États-Unis marque le coup d'envoi des soldes avant les fêtes de fin d'année. Pour beaucoup de consommateurs, c'est surtout l'occasion de profiter de tarifs avantageux tout en anticipant les achats de Noël.



Cette année, les Français pensent débourser 245 euros en moyenne lors du week-end du Black Friday, selon une étude de Yougov pour le site de réductions en ligne Poulpeo, contre 260 euros l'année dernière.

Même si le gros des promotions débutera à partir du vendredi 23 novembre, plusieurs marques optent pour une stratégie plus large pour se démarquer des concurrents. Résultat : certaines enseignes vont faire débuter leurs opérations dès le lundi 19 novembre 2018 pour les faire terminer une semaine plus tard, le 26 octobre. Si vous ne voulez pas rater les bonnes affaires, voici les dates à noter.



Lundi 19 novembre : début des premières opérations

Amazon lancera sa "Black Friday Week" dès le 16 novembre. High-tech, smartphones, vêtements, bijoux... De nombreux produits seront en promo, mais pas tous en même temps : il faudra attendre certains horaires pour pouvoir en profiter.



La Redoute ouvrira également ses promos le 19 novembre sur la mode femme, homme et enfants, les chaussures, l'ameublement et l'électroménager. Ce sera aussi le cas de Darty, la Fnac, Boulanger, Géant Casino ou encore Carrefour.



Les magasins de produits de beauté Sephora proposeront des promotions dès le 20 novembre. De son côté, l'enseigne de vêtements Kiabi démarrera ses soldes le mercredi 21 novembre. Les sites d'Adidas, Reebok et Nike proposeront également des promotions.

Vendredi 23 novembre : lancement du Black Friday

Le vendredi 23 novembre marquera le coup d'envoi pour la plupart des marques. Showroomprivé lancera son opération dès minuit sur son site. Ebay a déjà annoncé des promotions sur des produits high-tech, ameublement et électroménager, articles de sport et mode. L'enseigne de grande distribution Auchan et les magasins de jouets King Jouet proposeront des réductions tout le week-end.



Côté sport, l'enseigne Go Sport participera à l'évènement. Les marques de mode comme Asos, La Halle, Gemo, Sarenza jouent également le jeu en proposant des articles jusqu'à -50%.



Lundi 26 novembre : le Cyber Monday

Autre date à noter : le Cyber Monday, qui a lieu le lundi 26 novembre, juste après le week-end du Black Friday. Durant cette journée, plusieurs sites de vente en ligne proposent des offres éclair disponibles uniquement sur Internet.



De nombreuses marques ont répondu à l'appel : l'e-boutique de mobilier Made (Réductions sur les meubles, luminaires et accessoires), CDiscount (Jusqu'à -80% sur le high-tech), Conforama (jusqu'à -40% sur l'électroménager, la literie et le mobilier), Darty (réductions sur le high-tech et l'électroménager), Lenovo (jusqu'à -30% sur le high-tech), Go Sport (jusqu'à -50% sur les articles de sport) ou encore Asos (jusqu'à -20%).