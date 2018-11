publié le 08/11/2018 à 15:16

Amazon pose une nouvelle pierre dans sa stratégie de diversification. Jeudi 8 novembre, le géant d'Internet lance "La Boutique des producteurs" en France. Boucheries, distilleries, fromageries... Dans ce magasin en ligne, 2.000 produits haut de gamme et "made in France" issus de plusieurs régions françaises seront disponibles.

Objectif affiché : privilégier le circuit court et mettre en avant le terroir, tout en s'ouvrant aux PME françaises.



Concrètement, les producteurs devront payer un abonnement mensuel de 39 euros pour faire partie de cette boutique en ligne. De son côté, le géant percevra une commission comprise entre 9% et 15% sur chaque produit expédié, en fonction du poids du colis.

Les commerçants qui collaborent à la marque pourront soit gérer eux-même l'envoi de leurs produits, soit déléguer ce service à Amazon.



"Une petite PME comme la nôtre va utiliser Amazon pour se développer"

Alors qu'Amazon est souvent accusé de détruire les petits commerces, Victor Mazoyer, directeur de la boucherie Toutengros à Montélimar (Drôme), souligne l'opportunité que représente ce dispositif pour son entreprise. "Cela va nous permettre d'embaucher [...]. Une petite PME comme la nôtre va utiliser Amazon pour se développer et continuer d'avancer. Donc finalement, c'est un peu l'inverse", analyse-t-il.



Il assure que ce partenariat ne pèsera pas sur l'indépendance de son commerce. "On n'ira pas au-delà de ce qu'on peut faire : on peut limiter les offres et on vendra ce qu'on a, en gardant toujours l'optique de qualité", affirme Victor Mazoyer.