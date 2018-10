Banksy : son oeuvre auto-détruite a bien été vendue

publié le 12/10/2018 à 15:20

La scène avait provoqué la stupéfaction. Vendredi dernier, dans une salle d'enchères à Londres, une œuvre du mystérieux artiste Banksy s'était auto-détruite au moment de la vente.



Acquise par une collectionneuse européenne pour plus d'un million d'euros, celle-ci a d'abord été choquée, puis a finalement décidé d'accepter la transaction. "J’ai réalisé que j’allais posséder mon bout d’histoire de l’art" explique-t-elle dans un communiqué transmis par la maison de ventes aux enchères Sotheby's.

"Banksy n'a pas détruit une oeuvre lors de la vente aux enchères, il en a créé une", insiste Alex Branczik, un responsable de Sotheby's. Il a également précisé que la célèbre toile Girl with Balloon (La petite fille au ballon) avait été rebaptisée Love is in the Bin (L'amour est dans la poubelle). Selon l'estimation d'un expert auprès du Evening Standard, la toile adjugée à 1,185 million d'euros, pourrait déjà avoir doublé de valeur.