VIDÉO - Une oeuvre de Banksy s'autodétruit : que s'est-il exactement passé ?

publié le 07/10/2018 à 17:01

"On dirait qu'on vient de se faire 'Bankser'". Alex Branczik, un responsable de la maison d'enchères américaine Sotheby's, était bien obligé de réagir à l'incroyable happening survenu quelques heures plus tôt, vendredi 5 octobre, lors d'une vente aux enchères organisée par sa société à Londres.



Le marteau venait de clôturer la vente d'une oeuvre de Banksy - une reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres images de l'artiste, Girl with Balloon - lorsque l'image s'est autodétruite sous les yeux ébahis de l'assemblée. Sitôt la vente conclue - pour 1,042 million de livres (1,185 million d'euros) - une alarme intermittente provenant du cadre a retenti.

L'image - celle d'une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de cœur - est progressivement descendue pour sortir du cadre, se transformant en lambeaux de papiers. Le résultat final donnait à voir une oeuvre à moitié vide, la partie découpée de la toile pendant au-dessous du cadre.

Girl with Balloon, l'oeuvre dans son cadre avant sa vente et son autodestruction-surprise

Les explications de Banksy

Pour répondre aux raisons de cette surprenante enchère, Banksy a mis en ligne dans la soirée du samedi 6 octobre une vidéo explicative sur son compte Instagram. "Il y a quelques années, j'avais en secret incorporé une déchiqueteuse à papier dans la peinture, pour le cas où elle serait mise aux enchères", dit-il dans un texte superposé aux images d'un homme insérant l'appareil dans les dorures du cadre. La vidéo explicative est accompagnée d'une citation attribuée à Picasso : "Quel plaisir que de détruire pour recommencer".

L'acheteur définitivement floué ?

Auréolé de ce happening retentissant, le tableau et son cadre déchiqueteur pourraient au final valoir encore plus cher, selon Alex Branczik. C'est "certainement la première fois dans l'histoire de la vente aux enchères qu'une oeuvre d'art se déchiquette automatiquement après être passée sous le marteau", a souligné Sotheby's. Mais le caractère inédit ne suffira peut-être pas à combler l'acheteur, qui venait de s'acquitter de plus d'un million d'euros de dépense.



"Nous avons parlé avec (lui). (Il) a été surpris par cette histoire. Nous sommes en discussion quant aux prochaines étapes", a déclaré la maison d'enchères dans un communiqué publié dans le Financial Times.

Des complices ?

Le fait qu'un mystérieux homme portant chapeau et lunettes de soleil ait été vu près de l'entrée de Sotheby's peu après la vente a alimenté les spéculations. Banksy, qui se plaît à garder son identité discrète, était peut-être présent sur place. Nul ne le sait.



La presse britannique spécialisée s'interrogeait également sur une éventuelle complicité de Sotheby's. Alex Branczik, cité par le site The Art Newspaper, a assuré ne pas avoir été averti du canular, la maison d'enchères restant de son côté injoignable samedi 6 octobre pour commenter plus avant cet "incident inattendu".

Les limites du marché de l'art questionnées

En deux jours, cette vente a déjà renforcé la mythologie Banksy. Le graffeur et peintre de Bristol (sud-ouest d'Angleterre) s'est fait connaître pour son art urbain ironique et engagé, et certaines de ses créations ont été vendues aux enchères pour des sommes vertigineuses. Celui que d'aucuns qualifient de génie a récemment réagi au Brexit sur un mur de Douvres, au Royaume-Uni, avec la fresque d'un homme en train de casser une étoile du drapeau européen à coups de burin.



Selon Mehdi Ben Cheikh, galeriste parisien spécialiste du street art, ce nouveau coup d'éclat est "dans la même veine que sa performance de New York, qui interroge et critique les limites du marché de l'art". En 2013, l'artiste avait installé un stand près de Central Park,pour vendre une vingtaine de toiles "authentiques et signées" pour... 60 dollars.