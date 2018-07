publié le 29/08/2017 à 01:33

Volvo s'est fixé un objectif complètement fou : 0 morts à bord de ses véhicules à l'horizon 2020. La sécurité restant la force du constructeur suédois, elle est l'atout principal du Volvo XC60, le nouveau SUV qui arrive en concession à la rentrée. Il est considéré comme l'un des plus sûrs au monde.



Conduite semi-autonome, accélération et freinage automatiques jusqu'à 130 km/h… La voiture se repère grâce au marquage au sol et au régulateur, qui garde les distances de sécurité avec la voiture qui précède, et agit directement sur la direction. Sans les pieds et presque sans les mains, même si la législation oblige aujourd'hui à garder les deux mains sur le volant.

Le véhicule présente également une alerte angle-mort, particulièrement innovante : pour la première fois, le conducteur est averti lorsqu'une moto ou un véhicule arrive sur le côté dans son angle-mort. Par ailleurs, la voiture se positionne automatiquement pour éviter la collision.

> Le Volvo XC60, considéré comme l'un des SUV les plus sûrs au monde Crédit Image : Rigondeaud Damien | Crédit Média : Christophe Bourroux | Durée : 03:26 | Date : 29/08/2017