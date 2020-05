publié le 26/05/2020 à 13:39

C'est toute une filière qui veut redémarrer. Emmanuel Macron annonce, ce mardi 26 mai, son plan de soutien au secteur automobile en se rendant dans une usine Valeo dans le Pas-de-Calais. Plus tôt dans la matinée, le chef de l'État a reçu ses principaux acteurs et en particulier le PDG de Renault, avec lequel il s'est entretenu.

La marque au losange doit annoncer un plan d'économies de 2 milliards d'euros vendredi 29 mai avec, vraisemblablement, des fermetures d'usines en France où le secteur est en grande difficulté. En l'espace de 15 ans, la production automobile a chuté de moitié dans l'Hexagone. PSA n'y fabrique plus qu'une quinzaine de véhicules et Renault seulement une dizaine. Leurs modèles phares, la 208 et la Clio, sont désormais majoritairement assemblés à l'étranger, où le coût de la main d’œuvre est jusqu'à 500 euros inférieur.

En réalité, les constructeurs préfèrent concentrer dans les usines françaises leurs véhicules à forte valeur ajoutée comme les utilitaires, le SUV S3 Crossback à Poissy, la 3008 à Sochaux et la 5008. à Rennes. À cela s'ajoutent les voitures sportives, comme l'Alpine à Dieppe, et électriques, avec la Renault Zoé à Flint. La fabrication de véhicules en France est aussi partagée avec les marques étrangères comme Toyota, Smart et Bugatti.