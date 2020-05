publié le 26/05/2020 à 10:28

Ce mardi 26 mai, Emmanuel Macron va se rendre dans l'usine de l'équipementier Valeo, près d'Étables, dans le Pas-de-Calais. Le président est au chevet de la filière automobile largement impactée par la crise du coronavirus. Moins 70% de ventes en mars, moins 90% de ventes en avril. Et des milliers de véhicules qui attendent en concession ou sur les parkings : au total, 10 milliards d'euros de stock.

Invité sur RTL, François Roudier, porte-parole du Comité du Constructeur Français d'Automobile du CCFA est sans équivoque. "La Covid-19 nous a coupé les pattes alors que nous lancions la grande opération marketing de vente du printemps. Le président doit annoncer un plan de relance. Il faut reprendre, et après il y a la relance. Elle a un aspect industriel et un aspect commercial" , déclare-t-il.



Et avec cette crise, qu'en est-il du véhicule électrique ? Cécile Goubet, déléguée générale de l'association pour le développement électrique d'AVERE-France est optimiste. "On voit depuis un an et demi une très forte croissance des ventes de véhicules électriques. On a un parc roulant de 315.000 véhicules électriques aujourd'hui", affirme-t-elle sur RTL.

"Le problème numéro 1 que nous avons sur l'électrique, c'est l'absence de recharge dans le territoire français. On attend au moins 200.000 recharges pour avoir une couverture", dit François Roudier.