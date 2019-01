Numidou, la bonne fée des doudous perdus

publié le 08/01/2019 à 17:19

Séverine Germond est une scientifique, créative et passionnée. Il y a un an et demi, pour redonner du sens à sa vie professionnelle, elle s’est lancée à cœur perdu dans un projet ambitieux : protéger les enfants de la perte de leur doudou.



Elle a donc fondé Numidou, son entreprise créatrice de doudous. Ils sont déclinés en plusieurs couleurs et sont tous munis d'un QR Code pour pouvoir être retrouvés facilement. "Actuellement, nous avons cinq modèles dont le petit dernier qui est Tymelen, ce qui veut dire petit jaune en breton. C’est notre rayon de soleil".



Numidou défend fermement le made in France. La fabrication de l'étiquette avec le QR Code est conçue à Saint-Gervais dans le Val-d'Oise et les peluches fabriquées en Bretagne. Elles coûtent 53 € et peuvent être achetés dans des boutiques pour enfant ou sur son site internet.