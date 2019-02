publié le 08/02/2019 à 09:37

À première vue, nous serions de grands étourdis : 5 milliards d'euros attendent en effet leurs ayants droit au guichet de la Caisse des Dépôts. Et ce chiffre colossal ne recouvrirait pas la totalité des avoirs oubliés par les Français sur leurs comptes bancaires ou dans les compagnies d’assurances.



Cette étourderie mérite quelques explications. La principale concerne le phénomène dit "déshérence" : des comptes en banque et des contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires n’ont pas connaissance et que les établissements financiers ont eux aussi, étourdis qu’ils sont, oublié de solliciter.

La loi Eckert encadre ce sujet. Mais elle n’est en vigueur que depuis 2016. C’est depuis cette date que banques et assureurs sont contraints de se mobiliser. Et les premiers résultats sont là : grâce à cette loi, 4,2 milliards d'euros sont déjà sortis de l’oubli.

Le Trésor a récupéré 220 millions entre 2016 et 2017

De leur côté, les banques commencent elles aussi à s'affairer afin de retrouver les légitimes détenteurs de comptes dont les avoirs étaient jusqu’ici mis à l’ombre. Ces "libérations" spectaculaires ne sont que la partie visible de l’iceberg : il reste encore près de 5 milliards d'euros qui attendent leur résurrection et leurs légitimes bénéficiaires.



La Caisse des Dépôts n’a, à ce jour, restitué que 3% des sommes mises qui dorment dans ses coffres. La bonne nouvelle étant que 1,5 million de Français ont déjà consulté le site de la Caisse. Mais les magistrats financiers considèrent que la vénérable institution peut et doit faire mieux. Le traitement est lent, complexe, les lourdeurs bureaucratiques cumulées à celles des banques et des assureurs font que le rythme de traitement des dossiers ne dépasse pas 6 à 7% du stock accumulé.



Et ce n’est pas tout : les contrats de retraites complémentaires, il y en a pour 14 milliards, PEE, placements avec sortie en rente, toutes sortes de produits financiers échappent à la loi Eckert. Un petit coup d’accélérateur serait donc le bienvenu. Car chaque euro non réclamé revient au bout de 30 ans à l’État. Le Trésor a ainsi récupéré 220 millions entre 2016 et 2017.

