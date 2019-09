Agence immobilière : tout sur vos droits

publié le 25/09/2019 à 09:20

Le cas d'Adelaïde



Le 25 mai 2019, les parents d’Adelaïde signent un compromis de vente chez un agent immobilier pour l’achat d’un appartement. Comme prévu, ils règlent 5000€ pour le séquestre. En revanche, plusieurs documents obligatoires ne leur sont pas remis. A savoir, le dossier des diagnostics techniques, la copie du bail du locataire présent dans les lieux et surtout la copie du compromis. En l’état, ses parents ne disposent pas de toutes les pièces pour se rétracter ou non. Finalement, après deux mois de tergiversations entre l’agent immobilier et le notaire, ils reçoivent enfin tous les documents officiels. Etant donné que l’actuel locataire n’a pas quitté les lieux, ils en profitent pour se rétracter le 30 juillet, soit dans les 10 jours imposés par la loi. Depuis, ses parents réclament la restitution du séquestre. Mais, rien à faire. Malgré leurs multiples relances, l’agence immobilière ne rembourse rien. Pire, elle ne répond même plus.

