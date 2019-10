Virus Zika : deux cas autochtones détectés dans le Var

publié le 23/10/2019 à 05:04

Les virus n’ont plus de frontières avec le réchauffement climatique. Voilà la métropole désormais touchée par le Zika, une maladie tropicale. Il y avait déjà eu des cas dans le sud de la France, mais sur des touristes revenant de vacances. Ici, les deux personnes n'ont pas voyagé récemment et ont dû être piqué en Provence par le fameux moustique tigre, qui véhicule le virus.

Dans les trois quarts des cas, cette maladie est bénigne. On ne remarque même pas les symptômes, mais chez certaines personnes, cela fait un peu comme une grosse grippe avec des douleurs, et dans des cas très rares, des malformations congénitales sur les bébés lorsque la maman a été piquée.

Le Zika fait partie de la famille de la dengue ou du chikungunya, tous d'origine tropical, transmis par le moustique tigre. Et ce moustique est en train d'envahir la métropole. Il est présent dans 51 départements. Tant qu'un virus ne s'est pas développé, il pique mais il est vide en quelque sorte.

Si le virus apparaît, comme dans le Var, dans ce cas le moustique peut le transmettre en piquant un malade puis une autre personne. Les autorités de Santé ont donc demandé de la vigilance mardi aux médecins : quand ils repèrent un cas suspect, bien faire remonter l'information, et dans ce cas, isoler le malade, désinsectiser son logement, voire son quartier.

On en est à deux cas de Zika. Pas de panique. Si vous croisez un moustique tigre, vous avez peu de chance de tomber malade. Mais tout cela, c'est à cause du réchauffement climatique. Le moustique tigre est originaire d'Asie du Sud-Est. Il est arrivé dans les Alpes-Maritimes en 2004 et se plaît bien chez nous. Il couvre désormais la plupart de la France.