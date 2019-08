publié le 09/08/2019 à 04:50

C'est souvent le fléau des vacances : les piqûres de moustiques. S'il existe des astuces pour les éviter ou, une fois que le mal est fait, apaiser la douleur, peuvent-ils nous piquer plusieurs fois ?

Oui, il est possible d'être piqué à plusieurs reprises. Ce phénomène s'explique si vous avez chassé les insectes qui vous importunaient. "Si on se retrouve avec vingt piqûres de moustiques le matin, c'est souvent à cause d'un ou deux moustiques qui étaient dans la pièce et qu'on a chassés à chaque fois qu'ils ont commencé à piquer", explique Jean-Baptiste Ferré, entomologiste à l’EID Méditerranée (l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen), à franceinfo.

Mieux vaudrait donc se laisser piquer une bonne fois pour toutes. "Quand il s'est rempli de sang – on parle de quelques microlitres – le moustique va partir. Son estomac n'est pas extensible à l'infini et s'il prend trop de sang, il ne peut plus voler", ajoute-t-il. Chasser le moustique peut donc le faire revenir : il vous piquera à nouveau pour finir son repas.

Seules les femelles piquent

Ce sont seulement les femelles moustiques qui piquent : elles prélèvent du sang pour la maturation de leurs œufs. "Une femelle adulte pique tous les trois à quatre jours, et peut pondre, après chaque piqûre, jusqu'à 300 œufs, explique l'émission "On n'est pas que des cobayes", sur France 5.

"Une femelle peut piquer plusieurs fois de suite jusqu’à obtenir la quantité de sang qui lui est nécessaire pour une ponte", ajoute Moustiquetigre.org.