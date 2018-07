publié le 29/09/2016 à 08:15

C'est un refrain récurrent. "Les poux aussi, font leur rentrée", pour la plus grande joie des parents. Mais les petits insectes ne sont pas une fatalité, et pour s'en débarrasser, il existe des méthodes efficaces. Le tout est de s'y prendre le plus vite possible, car la prolifération des petites bêtes se fait à la vitesse de l'éclair. Un poux mature, de 17 jours, peut pondre 4 à 10 œufs par jour, des lentes, pendant près d'un mois. Des lentes qui éclosent ensuite en moins de 10 jours.



Quelle que soit la méthode choisie, il est essentiel dans chaque cas de laver les draps et les serviettes de toilette en machine à au moins 60°C, une recommandation valable également pour les vêtements mais aussi pour ce qui a pu être en contact avec les cheveux où les poux ont élu domicile. L'entourage, au moins la famille proche de l'enfant, doit être vigilant et il est conseillé de traiter chaque personne, au moins en guise de précaution.

1. La méthode classique : le shampoing anti-poux

Pour déclarer la guerre aux poux de nos chères têtes blondes, il est nécessaire de se procurer l'équipement. Un passage en pharmacie s'impose, pour se munir d'un peigne à poux en métal et d'un produit spécifique pour étouffer le mal à la racine. En revanche, attention à respecter la posologie : utilisés trop fréquemment, les poux peuvent devenir résistants aux produits et donc s'avérer totalement inefficaces. Le passage régulier du peigne, qui nécessite de la discipline et se révèle minutieux et fastidieux, est essentiel, autant pour retirer les petites bêtes que pour vérifier l'étendue de la prolifération. Enfin, vous pouvez laver leur cheveur avec du shampoing anti-poux.

2. Les méthodes naturelles : le vinaigre et/ou l'huile

Certains parents, réfractaires aux produits à base d'insecticides, préconisent d'utiliser des méthodes naturelles. Si l'utilisation du peigne à dents serrées est toujours valable et essentielle, les autres produits diffèrent. Il est par exemple possible d'avoir recours à du vinaigre, mais à utiliser avec parcimonie car le produit peut irriter le cuir chevelu des enfants. Dans les condiments, l'huile peut aussi être un précieux atout. L'huile d'olive, plus difficile à rincer, permet d'étouffer le poux et aussi d'aider au décollement des lentes. L'huile de coco est plébiscitée par certains parents, affirmant que son utilisation est plus commode. Elle possède les mêmes propriétés. Il existe également une huile naturelle, l'huile de neem.

3. La méthodes radicale : la boule à zéro

En dernier recours, certaines personnes ont recours à un rasage intégral du crâne. Une méthode radicale, qui laisse des traces, mais qui permet de se débarrasser des coriaces petites bêtes sans se ruiner en produits insecticides et autres huiles. Dans ce camp-là, il existe aussi des partisans de la vaseline. Selon cette méthode, il faut s'enduire le cuir chevelu de cette matière pendant une nuit et entourer le crâne d'en foulard. Une méthode efficace, qui a un gros inconvénient : il est nécessaire de laver ses cheveux de nombreuses fois pour les dégraisser.