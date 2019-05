VIDÉO - Il vit depuis 50 ans avec le rein de sa mère, un record

publié le 11/05/2019 à 16:12

C'est une histoire qui remonte à l'hiver 1968. Jacqueline Saliège a alors 46 ans. Son fils Jean-Pierre, passionné de moto, vient tout juste de fêter ses 20 ans lorsque la machine s'enraye. Victime d'une malformation rénale depuis son plus jeune âge, Jean-Pierre voit ses deux reins flanchés en même temps.



"Je savais très bien que c'était fini à 15 ou 17 jours d'échéance", témoigne Jean-Pierre. Un médecin prévient Jacqueline : le pronostic vital de son fils est engagé. Sa mère raconte les propos du médecin de l'époque : "Il me dit : 'Madame malheureusement je n'ai aucune solution pour soigner votre fils en ce moment. On a déjà commencé à faire des greffes mais ça n'est pas encore bien au point'", témoigne-t-elle.

À l'époque seulement 60 greffes ont eu lieu avec plus ou moins de succès. Jacqueline n'hésite pourtant pas une seule seconde, partageant le même groupe sanguin et un fort taux de comptabilité : elle décide de lui donner un rein. "J'ai été découragée, plusieurs fois on m'a répondu : 'Vous allez être deux malades au lieu d'un'. Finalement je n'ai rien dit, j'ai fait ce que j'ai voulu", témoigne Jacqueline.

Une durée de survie de moins de 14 ans

L'opération est un succès et Jean-Pierre retrouve la forme et une vie normale. Il peut travailler correctement. Une longévité de greffe fêtée vendredi 10 mai sous les yeux brillants d'Anne, la fille du professeur ayant opéré Jean-Pierre, Marcel Legrain, depuis décédé.



La durée médiane de survie d'une greffe rénale est habituellement de moins de 14 ans. 84.000 greffes ont été pratiquées depuis la fin des années 1960, dont la plus fréquente reste la greffe rénale. Ces transplantations ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Elles sont dû en partie au courage des pionniers comme Jacqueline et Jean-Pierre.