publié le 27/01/2019 à 07:56

C'est un incroyable imbroglio à l’hôpital de La Timone, à Marseille. Depuis octobre dernier, aucun enfant ne peut bénéficier d'une greffe de foie car l'un des seuls médecins compétents est parti exercer à Paris, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Un chirurgien remplaçant a bien été trouvé, mais l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille freine son arrivée, au préjudice des familles.



Le docteur Bertrand Roquelaure, responsable des greffes à La Timone, tire le signal d'alarme : "Le plus difficile était de recruter un chirurgien capable d'effectuer cette chirurgie, parce que c'est rare. L'assistance publique de Marseille nous propose de recruter le docteur Boillot par intérim. Ce n'est pas sérieux : la greffe hépatique ne peut pas se faire par intérim. Tous les professionnels de la santé vous le diront".

Interviewé par le quotidien La Provence, Georges Leonetti, doyen de la faculté de médecine de Marseille, explique les raisons de ce recrutement : "Ce chirurgien de 65 ans ne pourra être officiellement nommé à Marseille que début 2020, pour deux ou trois ans maximum avant sa retraite, ce qui sera insuffisant pour former une nouvelle équipe", estime-t-il.



Face à cette situation bloquée, le docteur Roquelaure se voit donc obligé de lancer "un appel solennel" au doyen de la faculté de Marseille "afin qu'il prenne ses responsabilités et qu'il accueille dignement ce chirurgien pour que les enfants (...) puissent continuer à être greffés à Marseille, à la Timone, comme cela est le cas depuis plus de 30 ans".



Si le service de greffes reste inactif plus de six mois, il sera obsolète à l'hôpital de La Timone. Selon le quotidien marseillais, trois enfants ont été transférés à Paris depuis octobre dernier pour subir une greffe de foie.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - La "marche républicaine des libertés" se déroulera ce dimanche 27 janvier, à l'initiative effectivement des "Foulards rouges", un collectif qui s'est constitué en réaction aux violences qui ont émaillé les manifestations des "gilets jaunes". Le rendez-vous est fixé à 14h, place de la Nation.





Violences - À l'occasion du 11e samedi de mobilisation des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues a été blessé à l’œil alors qu'il filmait un regroupement de divers cortèges Place de la Bastille. Selon nos informations, il a été touché par une grenade de désencerclement qui roulait au sol. L'IGPN a été saisie..



"Gilets jaunes" - Les forces de l'ordre ont été prises à partie, comme chaque semaine lors des manifestations des "gilets jaunes" à Paris et en région. Des violences ont eu lieu à Evreux, Nantes, et comme d'habitude Toulouse, l'un des fiefs de la contestation.