VIDÉO - Don du sang : le long parcours entre le donneur et le receveur

Dix mille dons de sang sont nécessaires chaque jour en France, pour soigner un million de patients atteints de cancers, victimes d'une hémorragie ou en urgence vitale. Du donneur jusqu'au receveur, différentes étapes sont nécessaires au bon déroulé d'une transfusion, à commencer par le don lui-même.



Diane profite de sa pause déjeuner pour aller faire don de son sang dans un point de collecte à Paris. La jeune femme doit au préalable répondre à 45 questions sur son état de santé, suivies d'un entretien avec un médecin. Une fois l'accord du praticien obtenu, cinq tubes du sang de Diane sont prélevés, vérifiés puis autorisés à être transfusés. Pour chaque donneur une seule poche de 500ml est remplie. Le prélèvement dure moins de 10 minutes.

Pendant que Diane récupère un petit quart d'heure en s'alimentant, les tubes de sang sont transférés dans une glacière à Rungis, où se trouve le centre de préparation de l'Établissement français du sang. Le précieux liquide est placé dans une centrifugeuse afin de séparer ses différents éléments, "que sont le globule rouge, le plasma et les plaquettes", précise Thibaut Bocquet, le responsable du centre.

Plasma, globules rouges et plaquettes

Plus précisément, le plasma aide à la guérison des grands brûlés. Les plaquettes sont, elles, destinées à soigner les leucémies. Enfin, les globules rouges, eux, combattent l'anémie. Après avoir été centrifugées trente minutes, les différentes entités sanguines prennent séparément la route des centres de délivrance du sang.



Sur place, elles sont précieusement classées par groupe sanguin dans des armoires réfrigérées à 4 degrés. À cette température, "les concentrés de globules rouges peuvent être conservés pendant 42 jours (...) à partir du moment où le don a été réalisé", précise France Pirenne, directrice médicale du l'EFS Île-de-France. Malgré cette gestion contraignante, moins de 1% est jeté.



Ces dons du sang indispensables permettent d'approvisionner les stocks de 1.500 hôpitaux sur tout le territoire. En 2017, plus d'un million et demi de personnes ont contribué à alimenter cette réserve.