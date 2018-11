publié le 14/11/2018 à 14:20

Plus on consomme d’antibiotiques, plus on renforce les bactéries ! Les chercheurs appellent cela l'antibiorésistance. Au fil du temps, les microbes s’adaptent en développant un mécanisme de défense qui leur permet de mieux résister.



Un phénomène préoccupant car les antibiotiques deviennent dès lors impuissants contre certaines infections. Chaque année en France, l'antibiorésistance est à l'origine de 150.000 infections et de 12.500 décès, notamment chez les personnes âgées. C'est autant que l'épidémie de grippe de l'an dernier et quatre fois plus que la mortalité routière.

Dans quels cas faut-il alors se soigner avec des antibiotiques ? Ces substances bactéricides n'ont aucun effet sur les infections virales, comme les rhumes, les grippes ou les bronchites. Elles sont en revanche adaptées aux infections d'origine bactérienne, comme certaines angines, otites ou infections urinaires.

Avant de prendre des antibiotiques, il est donc impératif de demander un avis médical et de respecter les doses et la durée de traitement prescrites.

"Ils sont précieux, utilisons les mieux"

¿ Aujourd’hui commence la semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques.

¿¿ 7 jours pour mieux comprendre l’ #antibiorésistance.



¿ En savoir plus sur : https://t.co/lHB2OpSoH0 #EAAD #WAAW pic.twitter.com/sOCAAgjHOU — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) 12 novembre 2018

"Les antibiotiques, c'est pas automatique", la précédente opération de communication d'envergure contre la surconsommation d'antibiotiques remontait à 2002. Mercredi 14 novembre, le ministère de la Santé a dévoilé un logo portant la mention "ils sont précieux, utilisons les mieux".



Ce nouveau slogan sera diffusé sur les réseaux sociaux et apposé dans tous les documents officiels. Avec cette nouvelle campagne, le ministère de la santé espère en réduire la consommation de 25 % d'ici à 2020.