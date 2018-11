publié le 01/11/2018 à 20:50

La 25e campagne octobre rose destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, a été lancée il y a un mois jour pour jour. D’après Jean-Christophe Jourde, le président de l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !", "c’est une campagne très positive".



"Le mouvement s’amplifie. Il a commencé en 1992 avec ce ruban rose qui a été créé par une femme visionnaire, Mme Laudaire, qui à l’instar du ruban rouge, voulait que cette maladie soit vaincue. Et elle a créé ce ruban rose qui aujourd’hui est le symbole générique dans le monde de la lutte contre le cancer du sein", retrace-t-il au micro de RTL.

L’appel aux dons ne s’arrête pas avec la fin du mois d’octobre. "En France, cette année, nous allons lever 1 million d’euros répartis à la fois à des fonds de recherche, mais aussi à des opérations de sensibilisation", détaille Jean-Christophe Jourde.

Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. 54.000 nouveaux cas sont détectés chez les femmes chaque année, d’où l’importance du dépistage. "Aujourd’hui quand la maladie est détectée à un stade précoce, dans 9 cas sur 10, on en guérit", indique le président du "Cancer du Sein, Parlons-en !". "À partir de 50 ans, le dépistage est pris en charge par la sécurité sociale, et ce, tous les deux ans", termine-t-il.