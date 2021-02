publié le 12/02/2021 à 14:52

Quelque 2,5 millions de Français ont été vaccinés avec les trois vaccins actuellement sur le marché contre la Covid-19. Ceux de Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Du côté de ce dernier, plusieurs soignants ayant reçu une injection ont développé des effets secondaires. C'est le cas de Kevin, âgé de 29 ans, et qui vit en région parisienne. "J'ai commencé à ressentir comme si j'étais dans le gaz", décrit-il à RTL.

"Vers la fin d'après-midi, j'ai commencé à avoir de la fièvre, modérée au début. En début de soirée, ça a été grosse fièvre, 38,5 degrés, 38,6, 38,7 toute la nuit", raconte-t-il. Ces effets ont duré jusqu'à 6h du matin, avec à la clé une grosse fatigue le lendemain. "On était deux à l'avoir fait dans le service, et nous deux on a eu le même symptôme", ajoute-t-il.

Néanmoins, et même s'il y a eu "24 heures d'horreur" à la suite de l'administration du vaccin, Kevin ne regrette pas de s'être fait vacciner. "On est assez content de l'avoir fait parce qu'on sait que c'est vachement utile. Même si pendant 24 heures on va être un peu patraque, c'est rien par rapport à ce que peuvent vivre d'autres. Si 24 heures d'horreur ça nous évite d'avoir plusieurs jours cloué au lit avec la Covid, il faut y aller les yeux fermés", assure-t-il.